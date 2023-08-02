Депутат Лебедев добивается открытия гостиницы в Нижнем Новгороде через суд. Фото: телеграм-канал Юрия Лебедева

Депутат Юрий Лебедев добивается открытия гостиницы в Нижнем Новгороде через суд. Об этом сообщается в картотеке дел Нижегородского районного суда.

Иск Юрия Лебедева был принят в апреле. А крайнее заседание состоялось 31 июля. Однако заявление не было рассмотрено. Это связано с тем, что Юрий Лебедев не явился в суд и не просил о разбирательстве в его отсутствии.

Как отмечает «Ъ-Приволжье», депутат обратился в суд, чтобы официально открыть новую мини-гостиницу на улице Кожевенной. Он приостанавливал строительство на период пандемии и срок разрешения на ввод в эксплуатацию истек. Юристы посоветовали Юрию Лебедеву решить вопрос через суд.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен