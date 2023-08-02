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НовостиОбщество2 августа 2023 10:01

Депутат Лебедев добивается открытия гостиницы в Нижнем Новгороде через суд

На крайнем заседании иск не был рассмотрен
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Депутат Лебедев добивается открытия гостиницы в Нижнем Новгороде через суд. Фото: телеграм-канал Юрия Лебедева

Депутат Лебедев добивается открытия гостиницы в Нижнем Новгороде через суд. Фото: телеграм-канал Юрия Лебедева

Депутат Юрий Лебедев добивается открытия гостиницы в Нижнем Новгороде через суд. Об этом сообщается в картотеке дел Нижегородского районного суда.

Иск Юрия Лебедева был принят в апреле. А крайнее заседание состоялось 31 июля. Однако заявление не было рассмотрено. Это связано с тем, что Юрий Лебедев не явился в суд и не просил о разбирательстве в его отсутствии.

Как отмечает «Ъ-Приволжье», депутат обратился в суд, чтобы официально открыть новую мини-гостиницу на улице Кожевенной. Он приостанавливал строительство на период пандемии и срок разрешения на ввод в эксплуатацию истек. Юристы посоветовали Юрию Лебедеву решить вопрос через суд.

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