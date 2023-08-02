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НовостиНедвижимость2 августа 2023 9:02

Здание с видом на Нижегородский кремль продают за 90 миллионов рублей

В здании предполагается размещение мини-отеля на 17 номеров
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Здание с видом на Нижегородский кремль продают за 90 миллионов рублей.

Здание с видом на Нижегородский кремль продают за 90 миллионов рублей.

Фото: Авито.

Здание с видом на Нижегородский кремль продают под размещение мини-отеля за 90 миллионов рублей. Собственник вложил 14 миллионов в усиление конструкции здания, построенного в 20 веке. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

Площадь здания в исторической части города составляет 881 квадрату. Электричество и вода проведены, а по газу получены технические условия. Кроме того разработан проект помещений под мини-отель на 17 номеров. Но здание также подойдет и под офис, ресторан или гостиницу.

Расположение тоже удачное. Рядом находятся площадь Минина, улица Рождественская, Нижневолжская набережная.

Напомним, торговый центр «Чкалов» в Канавинском районе продают за 490 млн рублей.

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