Здание с видом на Нижегородский кремль продают за 90 миллионов рублей. Фото: Авито.

Здание с видом на Нижегородский кремль продают под размещение мини-отеля за 90 миллионов рублей. Собственник вложил 14 миллионов в усиление конструкции здания, построенного в 20 веке. Объявление о продаже размещено на сайте «Авито».

Площадь здания в исторической части города составляет 881 квадрату. Электричество и вода проведены, а по газу получены технические условия. Кроме того разработан проект помещений под мини-отель на 17 номеров. Но здание также подойдет и под офис, ресторан или гостиницу.

Расположение тоже удачное. Рядом находятся площадь Минина, улица Рождественская, Нижневолжская набережная.

Напомним, торговый центр «Чкалов» в Канавинском районе продают за 490 млн рублей.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен