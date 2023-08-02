Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по реконструкции Городецкого гидроузла

Городецкий гидроузел. Фото: Яндекс.Карты

Президент Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы в срок завершить реконструкцию Городецкого гидроузла. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Помимо реконструкции шлюзов 15 и 16, президент поручил в плановые сроки построить дополнительную камеру шлюза и создать судоходный канал от Городца до Нижнего Новгорода.

После реконструкции и строительства нужно будет распределить водные ресурсы Волги. При этом внимание должно быть уделено экологии, обеспечению питьевого и хозяйственного обеспечения населения, а также промышленности, сельскому и рыбному хозяйствам.

Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2023 года. А ответственным назначен Михаил Мишустин.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал инициативу Глеба Никитина о возрождении скоростного флота на Волге.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен