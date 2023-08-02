Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по реконструкции Городецкого гидроузла

Городецкий гидроузел.
Фото: Яндекс.Карты
Президент Владимир Путин поручил принять дополнительные меры, чтобы в срок завершить реконструкцию Городецкого гидроузла. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Помимо реконструкции шлюзов 15 и 16, президент поручил в плановые сроки построить дополнительную камеру шлюза и создать судоходный канал от Городца до Нижнего Новгорода.
После реконструкции и строительства нужно будет распределить водные ресурсы Волги. При этом внимание должно быть уделено экологии, обеспечению питьевого и хозяйственного обеспечения населения, а также промышленности, сельскому и рыбному хозяйствам.
Поручение должно быть исполнено до 1 декабря 2023 года. А ответственным назначен Михаил Мишустин.
Напомним, президент Владимир Путин поддержал инициативу Глеба Никитина о возрождении скоростного флота на Волге.
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