10 человек отравились грибами в Нижегородской области с начала 2023 года

10 человек отравились грибами в Нижегородской области с начала года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала 2023 года 10 человек в Нижегородской области отравились грибами. Среди пострадавших трое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

- Все отравления связаны с употреблением в пищу грибов собственного сбора и приготовления, - рассказали в пресс-службе ведомства. – К счастью, всех пострадавших удалось спасти. В больнице им была оказана вся необходимая помощь.

По словам специалистов, тяжелее всего отравления переносят дети и люди с ослабленным здоровьем. Это связано с тем, что в детском организме еще не сформировалось достаточно ферментов, необходимых для переваривания грибов. Именно поэтому не рекомендуется давать грибы детям до 14 лет.