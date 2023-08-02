Нижегородские «Валдаи» и «Соталия» перевезли более 40 тысяч пассажиров с начала навигации. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские суда «Валдай 45Р» и «Соталия» перевезли 40 916 пассажиров и совершили 1 306 рейсов с мая по июль. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на ООО «Водолет».

Пять судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» в этом году осуществляют рейсы вдоль Нижнего Новгорода, до Шуховской башни, в Городец, Балахну, Муром, Павлово, Чебоксары, Макарьево и до Бора. Также есть экскурсионные маршруты в Чкаловск, Козьмодемьянск и Юрино.

Как отмечает ООО «Водолет», в прошлом году нижегородские «Валдаи» перевезли около 70 тысяч пассажиров, выйдя в более чем 3 000 рейсов. Самые популярные направления 2022 года – это Городец, Юрино и Макарьево.

Напомним, президент Владимир Путин поддержал инициативу Глеба Никитина о возрождении скоростного флота на Волге.

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