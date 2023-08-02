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НовостиПроисшествия2 августа 2023 7:30

Ларек с шаурмой загорелся в Нижнем Новгороде 2 августа

Пожарным удалось потушить ларек с шаурмой на улице Каширской всего за пять минут
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Ларек с шаурмой загорелся в Нижнем Новгороде 2 августа.

Ларек с шаурмой загорелся в Нижнем Новгороде 2 августа.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 2 августа на улице Каширской в Ленинском районе Нижнего Новгорода загорелся ларек с шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре в ларьке с шаурмой поступило ранним утром, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Пожар удалось потушить всего за пять минут. Его общая площадь составила всего 12 квадратных метров. Однако огню не дали перекинуться на соседний ларек.

По данным спасателей, в результате ЧП никто не пострадал. В общей сложности, в тушении пожара были задействованы 13 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.