Ларек с шаурмой загорелся в Нижнем Новгороде 2 августа. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Утром 2 августа на улице Каширской в Ленинском районе Нижнего Новгорода загорелся ларек с шаурмой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о пожаре в ларьке с шаурмой поступило ранним утром, - рассказали в пресс-службе ведомства. – Пожар удалось потушить всего за пять минут. Его общая площадь составила всего 12 квадратных метров. Однако огню не дали перекинуться на соседний ларек.

По данным спасателей, в результате ЧП никто не пострадал. В общей сложности, в тушении пожара были задействованы 13 человек и четыре единицы техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.