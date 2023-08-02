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НовостиОбщество2 августа 2023 6:58

Жители шести домов остались без света в Нижнем Новгороде 2 августа

Электричество отключили в домах Автозаводского и Канавинского районов
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Жители шести домов остались без света в Нижнем Новгороде 2 августа.

Жители шести домов остались без света в Нижнем Новгороде 2 августа.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Жители шести домов в Нижнем Новгороде остались без света 2 августа. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

Электроэнергию отключили в домах №14, №16 и №18 на улице Пермякова в Автозаводском районе. Жители находятся без света с 9.00. Электричество включат в 13.00 2 августа.

Также с 9.00 без света остались жители домов №6, №9 и №15 по улице Григорьева. В Канавинском районе электричество дадут 2 августа в 17.00.

Временные неудобства связаны с плановыми работами на системах жилищно-коммунального хозяйства, говорится на сайте ГОЧС.

Ранее мы сообщали о том, что глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с постоянными перебоями электричества в многоквартирных домах на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде.

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