Нижегородцам вернули более 1,7 млн рублей переплаты за ЖКУ с начала года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свыше 1,7 млн рублей переплаты вернули нижегородцам за жилищно-коммунальные услуги с начала года. Об этом сообщили в Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

Как отмечается, нижегородцы обращаются в Госжилинспекцию для того, чтобы проверить правомерность начисления платежей за отопление, водоснабжение, электроэнергию, вывоз мусора. Всего с начала года поступило 3 243 заявления.

В частности, у одной нижегородки есть в собственности участок, однако дом на участке отсутствует. Регоператор регулярно присылал женщине квитанции на оплату вывоза мусора. По итогам проверки заявления нижегородки, Госжилинспекция аннулировала неправомерные начисления за коммунальную услугу.

- При проведении проверки инспектор запросил информацию в Россреестре. Согласно выписке из единого государственного реестра, дом на участке заявительницы отсутствует. По адресу расположен только земельный участок с кадастровым номером и выдано разрешение на строительство индивидуального жилого дома. АО «Ситиматик – Нижний Новгород» было выдано предостережение, - добавила начальник отдела контроля начисления платы за жилищно-коммунальные услуги ГЖИ Нижегородской области Алена Новикова.