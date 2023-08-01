В Нижнем Новгороде стартовала регистрация на экологическую акцию «360».

1 августа открылась регистрация для нижегородцев на масштабный волонтерский проект «360» от энергохолдинга Эн+. Главная цель проекта защита заповедных территорий РФ от неблагоприятных экологических воздействий.

Акция по уборке и сортировке мусора состоится 19 августа в Нижнем Новгороде, Иркутске, Братске Усть-Илимске, Дивногорске, Миассе и на берегу Байкала в Бурятии. 27 августа к проекту присоединятся жители поселка Красный Чикой в Читинской области и жители Тулуна и Черемхово из Иркутской области.

Также, в Нижнем Новгороде около 100 человек выйдут на уборку Пермяковского озера - одного из красивейших мест отдыха Автозаводского района. Участники экомероприятия помогут расчистить территорию вдоль озера, его берега и поверхность воды от скопившегося мусора.

«Мы приглашаем всех неравнодушных горожан принять участие в экологической акции. Важно, что в этом году проект «360» пройдет в День города и благоустройство Пермяковского озера станет своего рода подарком и городу, и его горожанам от экоактивистов проекта «360», - отметил генеральный директор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко.

За 13 лет в проекте приняли участие более 153 тысяч волонтеров, они убрали более 4 тысяч тонн мусора в разных регионах России, в том числе на Байкале.

Проект «360» - часть комплексной программы Эн+ «Мир со знаком плюс» и одна из приоритетных экологических инициатив в социальной политике компании. Подобный подход обозначен основателем компании Олегом Дерипаска, постоянно акцентирующий внимание на важности проявления заботы о природе. За 12 лет проект приобрел характер масштабного движения, меняющего отношение людей к окружающему миру в сторону экологизации.