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НовостиОбщество1 августа 2023 15:25

Речные «Метеоры» начнут курсировать из Нижнего Новгорода в Ярославль

Также планируют запуск в другие регионы
Елизавета КОПЫЛОВА
Речные «Метеоры» начнут курсировать из Нижнего Новгорода в Ярославль

Речные «Метеоры» начнут курсировать из Нижнего Новгорода в Ярославль

Фото: Кирилл Мартынов

Речные «Метеоры» хотят запустить из Нижнего Новгорода в Ярославль. Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на отчет губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, который он представил перед ЗСНО 27 июля.

Как отметил глава региона, сейчас идет подготовка к запуску «Метеоров» в другие регионы. В частности, речные судна будут ходить до Казани, Ульяновска, Костромы и Ярославля. Таким образом, будет расширена география речных маршрутов.

Ранее сообщали, что судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» запустили по новому маршруту. Теперь они будут ходить из Нижнего Новгорода до Балахны.