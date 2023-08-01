Парусная регата «Кубок Р.Е. Алексеева» пройдет в Нижегородской области с 5 по 12 августа

Фото: АНО " Центр 800".

С 5 по 12 августа в акватории Горьковского водохранилища пройдет 44 регата морских парусных яхт «Кубок Р.Е. Алексеева». Она станет, в том числе, одним из самых ярких событий в череде мероприятия из летней программы. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Регата во многом будет особенной, и участников ждет немало интересного. Например, традиционные длинные гонки до 100 морских миль, и серии коротких, динамичных гонок в прибрежных акваториях. В рамках регаты состоится также один из этапов Кубка самого скоростного класса гоночных яхт России – класса «OPEN 800».

В этот раз на регату съедутся экипажи из Москвы и Московской области, Ярославля, Череповца, Чебоксар, Санкт-Петербурга, Заволжья, Рыбинска и Нижнего Новгорода.

Напомним, что в Нижнем Новгороде этим летом планируют провести ещё множество культурных мероприятий, в числе которых исторические реконструкции, регаты, фиесты и даже забег на 100 километров. Подробнее о планах на это лето читайте в нашем материале.