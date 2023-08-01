Движение ограничат на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде с 4 по 7 августа

Схема. Фото: ЦОДД

Движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Пожарского в Нижнем Новгороде. Речь идет об участке напротив дома №1 на улице Большая Покровская. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения введут на период с 20:0 4 августа до 08:00 7 августа.

– Для беспрепятственного подъезда к жилым домам в этот период будет введено двустороннее движение транспорта по набережной Лыкова Дамба и улице Пожарского от дома № 16 до улицы Пискунова, – сообщили в ведомстве.

На подъездах будут установлены временные дорожные знаки, запрещающие движение транспорта. Автомобилистов просят быть внимательными, заранее продумывать свой маршрут, а также следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что движение транспорта на участке по улице Вождей Революции в Нижнем Новгороде ограничат с 8 августа. Дорогу будут перекрывать в несколько этапов. Первое перекрытие будет с 8:00 8 августа до 23:59 16 августа. Движение приостановят в районе дома №20 на участке пересечения с трамвайными путями вдоль улицы Боевых дружин.