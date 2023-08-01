Нижегородцы увидят премьеру многосерийного детективного триллера «Замаячный» в онлайн-кинотеатре KION.

Главные роли в сериале «Замаячный» исполнили Татьяна Чердынцева, Алексей Бардуков, Кирилл Жандаров, Игорь Грабузов и Екатерина Шумакова. Первые серии уже доступны в онлайн-кинотеатре KION экосистемы МТС с сегодняшнего дня.

2001 год, следователь по особо важным делам Екатерина счастливо живет со своим молодым человеком в хорошей городской квартире, на работе – никаких проблем и яркие перспективы карьерного роста. Единственное, что омрачает ее благополучную жизнь – это тревожные мысли и воспоминания, которые она записывает в блокнот по рекомендации психолога. Дело в том, что она уже 11 лет пытается забыть самую страшную трагедию в своей жизни, но от призраков прошлого так легко не избавиться. На работе Екатерине сообщают, что около ее родного поселка Замаячный нашли тела трех девушек, которых задушили более года назад и оставили в подвале заброшенного дома, и назначают главной по делу. Призрак из ее прошлого вернулся.

На предполагаемом месте преступления женщина встречает старого друга Сергея - 11 лет назад он только вернулся из армии, а сейчас работает оперативником уголовного розыска. Он лучше всех разбирается в специфике местности поселка, где существует целый массив частных домов, в котором живут люди без прописки и документов. Сергей предлагает свою помощь: у него есть свои мотивы - в роковом 1990 году маньяк убил Валю, девушку Сергея и родную сестру Кати, но преступника так и не поймали. Одна из новых жертв - дочка мэра города, поэтому спустить дело на тормозах не получится. Только, чтобы найти хоть одного подозреваемого, героям придется отправиться в дебри криминальной Ямы – в район, жители которого не признают закон и не боятся правоохранительных органов. Екатерине и Сергею нужно будет объединить свои усилия, чтобы найти маньяка и справиться с травмой, которая преследовала их все эти годы.

Книга «Ничейная земля» - роман писателя Ильи Бушмина, автора почти двух десятков детективов. Главные роли в сериале исполнили: Татьяна Чердынцева («Обратная сторона Луны»), Алексей Бардуков («Нюрнберг»), Кирилл Жандаров («Жизнь по вызову»), Дмитрий Поднозов («Медиатор»), Екатерина Шумакова, Игорь Грабузов («Тетрис», 1703) и Александр Саюталин («Спросите медсестру»). Режиссер-постановщик – Андрей Либенсон («Ночной режим»), оператор — ДаянГайткулов («Ваша честь»). Производство - кинокомпания «Точка».

Андрей Либенсон, режиссер: «Постановка этого проекта свела меня с удивительными коллегами. С кем-то в первый раз – как с оператором-постановщиком ДаяномГайткуловым, с которым после «Замаячного» мы сделали еще один проект и планируем совместные работы и дальше. В «Замаячном» вы увидите тонкую операторскую работу настоящего художника. Во-вторых, композитор Евгений Федоров, один из лучших российских кинокомпозиторов, написал отличный саундтрек к сериалу. С Женей мы работали не один раз и музыка к «Замаячному» – одна из лучших его работ: ему удалось органично совместить в музыкальной партитуре нежность и саспенс. Отдельно я хотел бы отметить убедительную и яркую работу Дмитрия Поднозова и Игоря Грабузова, который сейчас известен всем по фильму «Тетрис». Сам проект реализовывался в весьма сжатых производственных сроках, так что приходилось искать компромисс между замыслом и реальностью воплощения. Насколько органично это у нас получилось – судить зрителю».

Татьяна Чердынцева, актриса: «Моя героиня Катя – сильный, волевой, но в то же время ранимый человек. Она выросла в неблагополучном поселке Замаячный, видела страшные вещи в отрочестве и пережила горькую потерю сестры, затем отца. Катя заботится о больной матери, имеет психологические проблемы, связанные с травмой из прошлого. Пытается стать нормальной, избавиться от страхов и стать счастливой. С Катей нас объединяет, как мне кажется, стремление к справедливости, борьба со своими страхами, твердость в убеждениях и желание сделать этот мир лучше».

Алексей Бардуков, актер: «У моего персонажа достаточно трагичная история, сломанная жизнь из-за произошедшего в юности. Вместе с режиссером мы углублялись в его прошлое, в его характер. Нас с персонажем многое объединяет – например, целеустремленность и повышенное чувство справедливости. Мне, как и моему герою, всегда хочется, чтобы все было по-честному, правильно, и чтобы злодеи понесли заслуженное наказание. Но в целом это такой собирательный образ и попытки сыграть из воспоминаний чего-то похожего, близкого из жизни».

Список создателей:

Генеральный продюсер: Александр Иванкин

Продюсер Первого канала: Сергей Титинков

Исполнительный продюсер: Ярослав Генералов

Продюсер: Артем Чашихин-Тоидзе

Авторы сценария: Андрей Лариков, Артем Чашихин-Тоидзе при участии Виталия Ценева по роману Ильи Бушмина

Режиссер-постановщик: Андрей Либенсон

Оператор-постановщик: ДаянГайткулов

Композитор: Евгений Федоров

Художник по гриму: Сергий Сирин

Художник по костюмам: Татьяна Пояркова

Художник-постановщик: Дмитрий Татарников

В ролях: Алексей Бардуков, Татьяна Чердынцева, Кирилл Жандаров, Дмитрий Поднозов, Александр Саюталин, Екатерина Шумакова, Ольга Онищенко, Геннадий Алимпиев, Александр Шпынев, Вероника Голина, Влада Литвинко, Александр Семенов, Руслан Барабанов, Артем Цыпин, Александр Дробитько, Галина Мочалов, Игорь Грабузов и другие.

Синопсис:

История расследования дела маньяка, державшего в страхе поселок Замаячный в девяностые годы, и снова напомнившего о себе спустя 11 лет.

Екатерина, следователь по особо важным делам, отправляется на место преступления, где обнаружены трупы трех женщин, и встречает своего старого знакомого Сергея, оперативника уголовного розыска. Именно на их юность пришлось то лето, когда в поселке, получившем нелестное прозвище Яма, орудовал маньяк, жертвами которого стали несколько девушек. Среди них была Валя — родная сестра Кати и невеста Сергея. Тогда убийства прекратились так же неожиданно, как и начались. Но всё это время Сергей жил жаждой мести, а Катя попыталась вычеркнуть то страшное лето из памяти. Взявшись за новое дело, они будут не просто расследовать его, но и разбираться с прошлым, которое никогда их не отпускало.