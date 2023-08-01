Таксист сдал в ломбард забытые пассажиром смарт-часы и телефон в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде полицейские задержали таксиста, сдавшего в ломбард забытые пассажиром смарт-часы и смартфон. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В отдел полиции Автозаводского района Нижнего Новгорода обратилась 28-летняя местная жительница, которая заявила о пропаже своего мобильного телефона и смарт часов, стоимостью в 50 тысяч рублей. Женщина рассказала, что она ехала ночью на такси домой и при выходе из автомобиля забыла свои вещи на заднем сиденье.

Полицейские установили личность водителя такси, который в тот день работал на линии и обслуживал заявительницу. Сотрудники полиции выяснили местонахождение 31-летнего подозреваемого и задержали его.

В ходе опроса мужчина признался в преступлении и рассказал, что воспользовался забывчивостью клиентки, чтобы материально обогатиться. Он увидел, что пассажирка оставила свой телефон на сидении, и не стал возвращать имущество владелице. Вместо этого он приехал в ломбард и сдал гаджет, а вырученные от сделки 22 тысячи рублей потратил на личные нужды.

– Фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В настоящее время в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Теперь таксисту может грозить до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.