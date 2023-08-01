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НовостиОбщество1 августа 2023 14:05

Сезон охоты на медведя открыли в Нижегородской области 1 августа

Он продлится до 31 декабря 2023 года
Елизавета КОПЫЛОВА
Сезон охоты на медведя открыли в Нижегородской области 1 августа

Сезон охоты на медведя открыли в Нижегородской области 1 августа

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сезон охоты на медведя открыт в Нижегородской области 1 августа. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

Как отмечается, сезон охоты продлится до 31 декабря текущего года. Для охотников есть ограничения – нельзя охотиться на медведя в возрасте младше одного года и самок с медвежатами, которые родились в этом году. Также охотнику необходимо иметь официальное разрешение.

Министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьев рассказал, что право получения разрешения разыграют среди охотников по принципу жеребьевки. Ее проведут в электронном виде 11 августа с применением генератора случайных чисел.

В министерстве отметили, что незаконно охотиться на медведей запрещено, а нарушителей ждет штраф. За охоту на самца – 180 тысяч рублей, а за охоту на самку – 300 тысяч рублей.