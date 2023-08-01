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НовостиОбщество1 августа 2023 12:50

Дзержинца наградили медалью «За отвагу» за выполнение задач на СВО

Государственную награду военнослужащему передал глава города Дзержинска Иван Носков
Евгения ЖЕНЕЦКАЯ
Житель Дзержинска награжден медалью «За отвагу» за выполнение задач на СВО. Источник: Администрация г. Дзержинска.

Житель Дзержинска награжден медалью «За отвагу» за выполнение задач на СВО. Источник: Администрация г. Дзержинска.

Жителя Дзержинска, участвовавшего в СВО, наградили медалью «За отвагу». Государственную награду военнослужащему с позывным «Финик» передал глава города Иван Носков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Дзержинска.

В зону СВО дзержинец отправился добровольцем вслед за старшим сыном. Военнослужащий вместе с боевыми товарищами попал под минометный огонь. Мужчина получил ранение, но оказывал первую медицинскую помощь сослуживцам. После возвращения в пункт временной дислокации, раненных отправили в госпиталь. Теперь мужчина восстанавливает силы в Дзержинске.

Напомним, что жительница Тоншаевского района Нижегородской области отправится на СВО по контракту. Она будет работать в военном госпитале.

Также мы писали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился кадрами подготовки нижегородцев для отправки в зону специальной военной операции. По его словам, все бойцы перед отправкой в зону СВО проходят боевое слаживание, тренируются на полигоне. Власти держат с ними связь и контролируют процесс обучения, следят за тем, чтобы всем хватало экипировки и необходимой техники.