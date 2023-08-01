Дзержинца наградили медалью «За отвагу» за выполнение задач на СВО

Житель Дзержинска награжден медалью «За отвагу» за выполнение задач на СВО. Источник: Администрация г. Дзержинска.

Жителя Дзержинска, участвовавшего в СВО, наградили медалью «За отвагу». Государственную награду военнослужащему с позывным «Финик» передал глава города Иван Носков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Дзержинска.

В зону СВО дзержинец отправился добровольцем вслед за старшим сыном. Военнослужащий вместе с боевыми товарищами попал под минометный огонь. Мужчина получил ранение, но оказывал первую медицинскую помощь сослуживцам. После возвращения в пункт временной дислокации, раненных отправили в госпиталь. Теперь мужчина восстанавливает силы в Дзержинске.

Напомним, что жительница Тоншаевского района Нижегородской области отправится на СВО по контракту. Она будет работать в военном госпитале.

Также мы писали, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился кадрами подготовки нижегородцев для отправки в зону специальной военной операции. По его словам, все бойцы перед отправкой в зону СВО проходят боевое слаживание, тренируются на полигоне. Власти держат с ними связь и контролируют процесс обучения, следят за тем, чтобы всем хватало экипировки и необходимой техники.