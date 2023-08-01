Два новых сквера благоустроили в Московском районе. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Два новых сквера благоустроили в Московском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщил мэр города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Тихую зону для отдыха с удобными дорожками сделали на улице Березовской, 100. В сквере есть голубые ели, которые будут подсвечивать в темное время суток. Всего установили 54 фонаря.

В сквере Генерала Клюева оборудовали детскую площадку, на которой размещены топиарии «Семья оленей».

- На днях расскажу еще об одном новом месте в Автозаводском районе, - добавил Юрий Шалабаев.