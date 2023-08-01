Богородчанина арестовали на месяц за поджог отдела судебных приставов

Он останется под арестом до 3 августа.
Фото: Мария ЛЕНЦ
35-летний житель Богородска, обвиняемый в поджоге местного отдела судебных приставов, арестован на месяц. Соответствующее решение вынес городской суд по итогам заседания, состоявшегося 31 июля.
- По версии органов предварительного следствия, в начале июля 2023 года обвиняемый решил уничтожить путем поджога здание судебных приставов в городе Богородске из мести за арест транспортного средства, наложенный в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов, - говорится в информационном сообщении суда.
В ночное время злоумышленник подошел к зданию с тыльной стороны и стал бросать бутылки с горючей смесью. Убедившись, что некоторые из них попали внутрь здания, подозреваемый скрылся. Ущерб от его действий составил более 500 тысяч рублей.
Подозреваемого нашли и задержали. Решению об аресте поспособствовал ряд характеристик, говорящих не в пользу обвиняемого — он не имеет постоянного дохода и социальных привязанностей.
- Суд пришел к выводу, что оставаясь на свободе, осознавая последствия привлечения к уголовной ответственности, обвиняемый может скрыться от органов предварительного следствия и суда, продолжить заниматься преступной деятельностью либо иным путём воспрепятствовать производству по уголовному делу, - добавили в пресс-службе.
По решению суда обвиняемый арестован до 3 сентября. Постановление суда еще не вступило в законную силу.