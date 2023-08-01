Минэкологии проверит ход расчистки реки Борзовки в Ленинском районе. Фото: Администрация Ленинского района во «ВКонтакте».

Минэкологии проверит ход очистки реки Борзовки в Ленинском районе после жалоб нижегородцев о нарушениях. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве.

Ранее стало известно, что реку Борзовку очистят до конца 2023 года. На сегодняшний день очистили два километра реки из четырех.

Местные жители сообщили, что мусор на некоторых участках не вывозят, а оставляют лежать на берегу. Кроме того, на некоторых участках донными отложениями завалены стволы деревьев, а это запрещено правилами благоустройства.

В ближайшее время минэкологии проведет выездную проверку, чтобы выявить возможные нарушения. Они также отметили, что некоторые участки пришли в ненадлежащий вид, это связано с неблагоприятными условиями.

В министерстве сообщили, что акты о выполненных работах не представлялись, а приемка выполненных работ не осуществлялась.