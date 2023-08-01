Госэкспертиза одобрила проект школы на 1100 учеников в Арзамасе

Школа на 1100 мест. Фото: ООО «Велес НН».

Общеобразовательное учреждение на 1100 мест построят в Арзамасе. Проект школы уже получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

– Учебное заведение в шаговой доступности от новых домов решит проблему высокой загрузки близлежащего 11 микрорайона, – сообщает ведомство.

Новая трехэтажная школа появится в 12-м микрорайоне на юге Арзамаса. Проект предусматривает создание блока начальных и средних классов, спортивного и актового залов, столовой. Во внутреннем дворике школы также расположится спортивное поле.

Застройщиком выступит ООО «Восемнадцатая Концессионная Компания «Просвещение».

Напомним, что школу в жилом комплексе «Зенит» построят в Советском районе Нижнего Новгорода за 2,8 миллиарда рублей. Образовательное учреждение №21 планируют возвести в границах проспекта Гагарина и улиц Бекетова, Нартова, Медицинской.

Также в пятом микрорайоне «Мещерское озеро» планируется постройка новой школы и детского сада. Проект планировки уже утвержден Минградом.