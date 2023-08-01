Более 1,5 тысяч км теплосетей испытали на прочность в Нижнем Новгороде

Работы будут вестись и во время отопительного сезона. Фото: Олег УКЛАДОВ

Свыше полутора тысяч километров теплосетей прошли плановые испытания на прочность в Нижнем Новгороде по состоянию на конец июля, сообщает пресс-служба «Теплоэнерго». Всего к предстоящему отопительному сезону планируют протестировать 1722 километров сетей.

- Сети и теплоэнергетические объекты предприятия планируется полностью подготовить к осенне-зимнему периоду к 15 сентября. Вместе с тем, продолжается и перекладка сетей в рамках ремонтной кампании по программам текущего и капитального ремонта, а также инвестиционной программе. В работах задействованы и собственные ремонтные бригады, и подрядные организации. Уже выполнена замена 43,3 км трубопроводов – это почти 40% от запланированного объема ремонтной кампании АО «Теплоэнерго» 2023 года, - говорится в сообщении.

Кроме того, с начала летней кампании отремонтировано 70 котельных и 128 центральных тепловых пунктов. Регламентные работы на всех трех насосных станциях предприятия проведены еще в начале лета.

Компания продолжит обновление сетей и после старта отопительного периода, при этом жилые дорма и различные организации не останутся без отопления.