Бастрыкин заинтересовался перебоями с электричеством в многоквартирных домах на Казанском шоссе Фото: Тимур ХАНОВ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с постоянными перебоями электричества в многоквартирных домах на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Информационном центре СКР.

Местные жители пожаловались главе Следственного комитета, что в многоквартирных домах из-за перегрузки сетевого кабеля более года регулярно происходят аварии. В связи с этим постоянно прекращается подача электричества в жилые дома. Неоднократные обращения в органы местного самоуправления и аварийные службы результатов не принесли.

Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СУ СКР Айрату Ахметшину организовать процессуальную проверку и доложить о ее промежуточных и конечных результатах. Исполнение поручения будут контролировать в центральном аппарате.