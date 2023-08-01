39 человек утонули с начала купального сезона в Нижегородской области Фото: Кристина БЕРБАСОВА

39 нижегородцев утонули с начала купального сезона в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Как отмечается, среди утонувших было пятеро детей. 16 человек удалось спасти. Всего в регионе произошло 44 происшествия на воде.

Специалисты МЧС напоминают о правилах безопасного поведения на воде. Купаться можно только в специально оборудованных местах. Нельзя нырять в незнакомых местах. Также нельзя заплывать за буйки.

Кроме того, в воде нельзя устраивать игры, связанные с захватами и не приближаться к судам. Также запрещено купаться в нетрезвом виде и использовать неисправные плавательные средства.