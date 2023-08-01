Бизнес-посол Юрий Коробов – об итогах саммита Россия-Африка: «Все стороны заинтересованы в выстраивании справедливого партнерства между странами»

Фото предоставлено: Пресс-службой РОО «Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания».

В ходе саммита Россия-Африка, состоявшегося в Санкт-Петербурге 27 и 28 июля, было подписано более 50 соглашений и проведено множество деловых встреч в формате B2B, сообщает пресс-служба РОО «Общество дружбы и развития культурно деловых отношений с Объединенной Республикой Танзания».

Саммит Россия-Африка в Санкт-Петербурге, стал важным событием для развития сотрудничества между Россией и странами Африки. Как говорится в сообщении, это масштабное мероприятие позволило углубить культурные связи, заключить перспективные инвестиционные и предпринимательские соглашения. Особенное внимание было уделено делегации из Танзании, организацией визита которой занималось РОО «Общество дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания» под руководством бизнес-посла общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Танзании Юрия Коробова.

«Все участники саммита заинтересованы в увеличении товарооборота, а главное – в выстраивании справедливого партнерства между Россией и государствами Африки, –цитирует бизнес-посла Юрия Коробова пресс-служба РОО «Общество дружбы и развития культурно деловых отношений с Объединенной Республикой Танзания». – Взаимовыгодное сотрудничество между нашими странами должно строиться на честной, прозрачной и деловой коммуникации».

Фото предоставлено: Пресс-службой РОО «Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания».

В сообщении уточняется, что в составе делегации из Танзании большую часть представляли предприниматели из сельскохозяйственной отрасли. Инвестиционная политика этой африканской страны является открытой, предусматривая налоговые льготы и возможности для работы в государственно-частном секторе для российских бизнесменов. Россия проявляет интерес к импорту продуктов питания, таких как фрукты, какао-бобы, чай, кофе, а также металлов, включая алюминий. Раньше стоимость транспортировки этих товаров была выше, но закупочная цена также была более высокой.

Премьер-министр Объединенной Республики Танзания Кассим Маджалива выразил свою благодарность бизнес-послу Юрию Коробову за организацию визита танзанийской делегации, подчеркивается в сообщении. В ходе общения с предпринимателями из Танзании, Кассим Маджалива обозначил свою уверенность в том, что их продукция имеет все возможности занять достойное место на российском рынке, что подтверждают положительные отзывы российских бизнесменов, ознакомившихся с данными товарами.

В ходе саммита было подписано более 50 соглашений и проведено множество деловых встреч в формате B2B. Основное внимание было уделено таким отраслям, как сельское хозяйство, пищевая и горнодобывающая промышленность. Россия выразила интерес к импорту продовольственных товаров и различных металлов, включая алюминий.

Фото предоставлено: Пресс-службой РОО «Общества дружбы и развития культурно-деловых отношений с Объединенной республикой Танзания».

Представители Танзании активно выступали на пленарных заседаниях и выразили надежду на развитие дружеских связей между Россией и Африкой. Существует значительное различие во восприятии России африканскими странами и восприятии Африки российскими респондентами, поэтому очень важно продемонстрировать взаимную важность связей через средства массовой информации и расширение медиапространства.

О развитии гуманитарных отношений России в Африке говорил в своем выступлении и Президент РФ Владимир Путин: «Планируем расширить и сеть российских центров науки и культуры, или, как их ещё называют, «русских домов». Они успешно работают уже в восьми африканских странах, а в ближайшее время появятся и ещё в целом ряде государств», – заявил Президент. Особое внимание уделяется вопросам продовольственной и энергетической безопасности, а также обмену культурными ценностями и экологическому сотрудничеству.

«В Танзании накоплен огромный опыт развития национальных парков. Там строятся гостиницы и кемпинги, которые позволяют зарабатывать на сохранение флоры и фауны, – Юрий Коробов. – На сегодняшний день мы не получаем от туризма столько доходов, сколько могли бы, а ведь эту прибыль мы могли бы потратить на экологические программы».

Россия и Танзания имеют исторические связи и сходство в менталитете, что способствует развитию взаимодействия на взаимовыгодных условиях. В планах на будущее - разработка плана посещений предпринимателями из России Танзании с целью укрепления взаимодействия между Россией и Африкой, говорится в сообщении.