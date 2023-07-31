Почти 32 тысячи жителей Нижегородской области приняли в «Поездах здоровья» за 2023 год. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

31,6 тысячи жителей Нижегородской области приняли в «Поездах здоровья» с начала года. Об этом сообщили в Нижегородской областной клинической больнице им. Н.А. Семашко.

Как отмечается, всего для жителей провели более 58 тысяч врачебных консультаций, а также а также почти 109 тысяч инструментальных и лабораторных исследований.

- Работа «Поездов здоровья» помогает достигать целей сразу двух национальных проектов – «Здравоохранение» и «Демография». Мы делаем медицину более доступной, в результате удается своевременно оказать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, и спасти больше жизней, - отметила и.о. министра здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

По словам главного врача Нижегородской областной клинической больницы им. Н.А. Семашко Сергея Богданова у пациентов, которые обратились к специалистам «Поездов здоровья», выявили 9,5 тысяч патологий.

Всего в Нижегородской области работают пять мобильно-диагностических комплексов. В состав каждой бригады медиков входят такие специалисты, как кардиолог, невролог, офтальмолог, эндокринолог, хирург, уролог, онколог, гинеколог, врач УЗИ-диагностики и терапевт. Осуществлять медицинские исследования также помогают медицинская сестра, фельдшер-лаборант и рентген-лаборанты флюорографии и маммографии.