Парковку вокруг строительства станции метро площадь Свободы могут временно запретить. Фото: тг-канал «Метро НН».

Временный запрет на парковку вокруг стройплощадки станции метро площадь Свободы могут ввести в Нижнем Новгороде. Об этом рассказал директор МКУ «ГУММиД» Андрей Левдиков по итогам круглого стола, сообщается в телеграм-канале «Метро НН».

Как отмечается, никаких напряженных ситуаций после начала строительства метро площадь Свободы, на дорогах не возникло. Специалисты Центра развития транспортных систем и Центра организации дорожного движения провели глубокий мониторинг ситуации на центральных улицах и выявили, что никакого коллапса на дорогах нет.

- Будем смотреть по ситуации. Как будет развиваться динамика. Где-то, может, будем отменять парковку. Может быть, добавлять светофоры и менять их режим работы, - добавил Андрей Левдиков.

Напомним, остатки деревянного моста конца XIX - начала XX века нашли при строительстве станции метро площадь Свобода в Нижнем Новгороде.