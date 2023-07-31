Игорь Маковский: энергетики оперативно восстановили электроснабжение в пострадавших от урагана регионах Приволжья.

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский на совещании обсудил вопросы ликвидации последствий урагана, прошедшего по территории Приволжских регионов в минувшие выходные. Напомним, в ночь с 29 на 30 июля 2023 года в Приволжье разыгрался ураган, сопровождавшийся ливнями, грозами, градом и порывистым ветром.

В филиалах «Мариэнерго», «Нижновэнерго» и «Кировэнерго» был введен особый режим работы. Энергетики были заранее обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений. На помощь коллегам пришли бригады из «Калугаэнерго», «Рязаньэнерго»,«Тамбовэнерго», «Тверьэнерго» и «Удмуртэнерго».

Круглосуточные восстановительные работы вели 542 специалиста в составе 170 бригад с применением 218 единиц спецтехники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов использовались передвижные дизель-генераторные установки.

В филиалах компаний круглосуточно работал оперативный штаб энергетиков, был организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, ЕДДС и органами власти. Для оперативного информирования жителей развернуты Мобильные пункты по работе с потребителями.

«Чрезвычайная ситуация в Приволжье, в частности в республике Марий Эл, где от стихии пострадали и погибли люди, еще раз доказала, что энергетики сталкиваются с задачами, для исполнения которых требуется высокий профессионализм и настоящее мужество. Специалисты нашей компании не раз доказывали, что готовы оперативно собрать все необходимые силы и средства и приступить к восстановительным работам даже в таких тяжелейших условиях», – отметил Игорь Маковский.