ОКН «Жилой дом Соколенковых» планируют реконструировать в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Объект культурного наследия «Жилой дом Соколенковых» планируют реконструировать в центре Нижнего Новгорода. Информация об этом содержится на сайте ГИС ЕГРЗ от 29 июля.

Как отмечается, здание расположено по адресу улица Большие Овраги, 8. Рядом с ним разместится общежитие будущего IT-кампуса. Здание предположительно построено в конце XIX — начале XX веков и является примером нижегородской деревянной городской застройки.

В ходе реконструкции, здание переделают под административное помещение. Застройщиком выступает компания «Развитие инновационных проектов», а проектную документацию и результаты инженерных изысканий подготовили ООО «Экопромпроект» и ЗАО «СМУ-77».

Напомним, ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде началось строительство межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня. В рамках первого этапа реализации проекта будет построено 18 корпусов в районе улицы Большие Овраги.