Столкновение туристического автобуса и маршрутки на мосту в Нижнем Новгороде попало на видео

Фото: скрин из видео.

Видео момента аварии на Ванеевском мосту, где столкнулись туристический автобус и маршрутка Т-31, появилось в сети. На кадрах видно, что заказной автобус был пуст, водителя внутри не было. Неуправляемый транспорт откатился с места, где был припаркован, и стал петлять по дороге.

В какой-то миг автобус вылетел на встречную полосу, направляясь к едущим машинам. Автомобилисты стали объезжать движущуюся "проблему", также поступил и водитель маршрутки. Правда, завершить маневр не успел. Пустой автобус сменил направление и вписался прямо в бочину маршрутки. После этого автобус смог остановить только бетонный отбойник и металлический забор.

– По предварительной информации, автобус произвел самовольный откат и врезался в маршрутку под управлением водителя 1972 года рождения, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – В результате ДТП пострадало двое человек – девушка 1999 года рождения и 2002 года рождения. Обе от госпитализации отказались.

Напомним, что ещё одно ДТП произошло на улице Родионова. Там три человека получили травмы в ДТП с маршруткой и грузовиком.