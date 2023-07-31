Первый светофор с голосовым озвучиванием запустили на улице Бекетова в Нижнем Новгороде. Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева.

Первый светофор с голосовым озвучиванием улиц запустили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

Как отмечается, светофор расположен на перекрестке улицы Бекетова и Заярской. На этом оживленном перекрестке переходят дорогу воспитанники школы-интерната для слепых и слабовидящих детей.

В Нижнем Новгороде уже есть светофор, который подает сигнал жителям о том, что можно идти. Однако новый светофор позволяет нижегородцам понять по какой улице проход разрешен. Таким образом, слабовидящие люди смогут переходить дорогу без сопровождающих.

Городской дептранспорта проанализирует работу первого светофора и в дальнейшем вместе с ГИБДД Нижнего Новгорода проработает возможность появления таких светофоров и на других улицах.