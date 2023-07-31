Появилось видео с места столкновения туристического автобуса и маршрутки на мосту в Нижнем Новгороде

ДТП произошло 31 июля. Фото: СОЦСЕТИ

Видео с места столкновения туристического автобуса и маршрутки на Ванеевском мосту в Нижнем Новгороде появилось в социальных сетях. Кадрами поделились пешеходы и автомобилисты, оказавшиеся на месте происшествия.

Судя по видео, удар был сильный. Так, у маршрутки выпало и разбилось одно из окон, а также сильно пострадал корпус. Заказной автобус, который был пустым, после столкновения чуть не улетел с моста, но замер, наткнувшись на бетонный отбойник и металлический забор.

– По предварительной информации, автобус произвел самовольный откат и врезался в маршрутку под управлением водителя 1972 года рождения, – сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Без пострадавших в таком столкновении не обошлось. В маршрутке Т-31 травмы получили молоденькие девушки. Правда, от госпитализации в больницу они отказались.

На месте работают сотрудники экстренных служб, детали случившегося выясняются.