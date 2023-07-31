Фото: УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Два человека пострадали при столкновении туристического автобуса и маршрутки на Ванеевском мосту в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

ДТП произошло около 14:20. Как оказалось, туристический автобус был пуст и самовольно откатился с обочины назад, врезавшись в ехавшую маршрутку Т-31. Пассажиры внутри были не на шутку напуганы, не обошлось и без травм.

– В результате ДТП пострадало двое человек: девушка 1999 года рождения и девушка 2002 года рождения. Обе от госпитализации отказались, – добавили в ведомстве.

К слову, после столкновения заказной автобус чуть не улетел с моста на улице Ванеева, препятствием для него стали отбойник и металлический забор.

Напомним, что ещё одно ДТП произошло на улице Родионова. Там три человека получили травмы в ДТП с маршруткой и грузовиком.