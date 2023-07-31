Три человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком на улице Родионова. Фото: УГИБДД России по Нижегородской области.

Три человека получили травмы в ДТП с маршруткой и грузовиком на улице Родионова. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД России по Нижегородской области.

По информации источника, авария произошла днем 31 июля по адресу улица Родионова 187. 31-летний водитель автобуса Т-57 не выдержал безопасную дистанцию до грузовой машины, что привело к столкновению.

В результате столкновения пострадали три пассажира автобуса. С различными травмами их доставили в больницу им.Семашко.

Напомним, два водителя погибли в аварии с участием автомобиля «Ивеко» и «Газель» в Володарском районе 30 июля.