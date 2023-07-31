Семь нелегальных финансовых компаний обнаружили в Нижегородской области в 2023 году Фото: Даниил ОПАРИН

Семь нелегальных финансовых компаний появились в Нижегородской области в 2023 году. Об сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.

Как отмечается, среди компаний было пять «черных кредиторов», которые работали под вывеской комиссионных магазинов. Такие компании выдавали займы под залог имущества. Однако, обращаясь в подобные ломбарды, заемщики могут лишиться своего имущества. Нелегалы могут реализовать залог раньше установленного срока или назначить завышенные проценты по займу.

- Выдавать кредиты и займы в России могут только банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и ломбарды. Деятельность легальных кредиторов регулируется законом, - говорится в сообщении.

Кроме того, с легальными кредиторами есть возможность пересмотреть условия кредита, если у заемщика не будет возможности вернуть деньги вовремя.

Эксперты Волго-Вятского ГУ Банка России рекомендуют проверять финансовые организации, прежде чем начинать с ними сотрудничество.