150 отделений «Почты России» откроют в Нижегородской области до конца 2023 года. Фото: пресс-служба «Почты России».

Ещё 150 отделений «Почты России» планируют открыть в Нижегородской области до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор Почты России Михаил Волков провели встречу, в рамках которой обсудили развитие модульных отделений в области, расширение перечня доступных в них услуг, создание условий для электронной коммерции и реализацию логистического потенциала региона.

Михаил Волков рассказал, что в Нижегородской области работает свыше 8000 почтовых отделений. За два последних месяца было открыто 44 почтовых отделения, а до конца года откроют еще 150.

- Одна из наших первоочередных задач — сделать их полезными для жителей и комфортными как для наших клиентов, так и для сотрудников. Мы продолжим программу модернизации сельских отделений в 2024-2025 гг, — добавил Михаил Волков.

За 2023 год планируют модернизировать 30 почтовых отделений в 19 муниципалитетах региона. После обновлений в отделениях почтовой связи жители смогут не только получать свои почтовые и финансовые услуги, но и будут иметь возможность подтвердить или восстановить учетную запись на портале Госуслуги, воспользоваться порталом и распечатать документы.

Отделения будут оборудованы пандусами, широкими дверными проемами и кнопкой вызова сотрудника.