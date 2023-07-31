В Арзамасе прошла встреча Патриарха Кирилла с губернатором Нижегородской области Никитиным. Фото: пресс-служба патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Арзамасе провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным и главой Нижегородской митрополии Георгием. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Это исконно русская земля с огромными традициями. Именно отсюда пошло спасение России в то самое страшное время, когда на волоске висела наша государственность, - напомнил патриарх. - Нижний Новгород всегда занимал и будет занимать совершенно особое место в жизни нашей страны. Всегда радуюсь, когда речь заходит о нижегородской земле, когда слышу о том, как замечательно развиваются экономика, общественная жизнь.

В свою очередь губернатор Глеб Никитин рассказал о реставрации Воскресенского собора в Арзамасе, развитии православных детских садов и школ в Нижегородской области.

- Для нас огромный праздник – принимать Вас на нижегородской земле, - обратился к нему Глеб Никитин. - Действительно, нижегородская земля обладает огромными духовными традициями, и мы — говорю сейчас от имени светских властей и от себя лично — осознаем свою миссию с учетом того, что находимся на намоленной исторической земле.