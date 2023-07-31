Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал Минобороны партию модернизированных МиГ-31. Фото: пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Нижегородский авиационный завод «Сокол» передал армии РФ партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Об этом сообщила пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

Согласно информации, работы были выполнены в рамках гособоронзаказа. Все истребители были отремонтированы и прошли модернизацию. На данный момент их отправили на аэродромы постоянного базирования.

Обновленные МиГ-31 обладают теми же летно-техническими характеристиками, что при их проектировании, но при этом получают более широкие функции и возможности.

- Модернизация самолетов МиГ-31 является одной из основных компетенций и важнейшим направлением деятельности Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в контуре ОАК. Предприятие выполняет свои обязательства для обеспечения российской армии необходимой авиационной техникой. В дальнейшем работа продолжится в рамках исполнения контрактов текущего года, - отметил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.