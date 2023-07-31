Глеба Никитина зарегистрировали в качестве кандидата в губернаторы Нижегородской области. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина.

Глеба Никитина официально зарегистрировали в качестве кандидата в губернаторы Нижегородской области. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

- Официально кандидат. Зарегистрировали, - написал губернатор.

Документы в избирком от Нижегородского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» о выдвижении Глеба Никитина кандидатом на выборах были представлены 4 июля. После подачи заявления стартовал этап сбора подписей депутатов в районах области в поддержку кандидата.

Напомним, ранее стало известно, что выборы губернатора Нижегородской области продлятся три дня с 8 по 10 сентября.