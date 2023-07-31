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НовостиОбщество31 июля 2023 9:33

Певица Линда выступит на фестивале «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 6 августа

Накануне для нижегородцев выступит группа «Винтаж»
Елизавета КОПЫЛОВА
Певица Линда выступит на фестивале «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 6 июля

Певица Линда выступит на фестивале «Да, шеф!» в Нижнем Новгороде 6 июля

Фото: Иван Макеев

Певица Линда выступит для нижегородцев на фестивале «Да, шеф!» вечером 6 августа. Об этом сообщают организаторы.

Ранее стало известно, что группа «Винтаж» выступит на гастрономическом фестивале «Да, шеф!» 5 августа. Фестиваль организовывает шеф-повар Константин Ивлев, он пройдет 5 и 6 августа в городском парке «Швейцария». Нижегородцев ожидают зрелищные баттлы профессиональных поваров, вкусные мастер-классы, самый большой в России свекольник, костюмированный парад, выступление звезд отечественной эстрады и даже встреча с Дедом Морозом!

Напомним, певица Линда должна была выступить в парке «Швейцария» на День молодежи. Однако концерт был отменен.