Почти 4 тысячи обращений поступило в нижегородский Роспотребнадзор в 2023 году. Фото: Елена КРИВЯКИНА

Почти четыре тысячи обращений поступило в адрес регионального Управления Роспотребнадзора в 2023 году. Об этом сообщила заместитель начальника отдела по защите прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Эльмира Горюнова во время специального брифинга в Нижегородском областном информационном центре.

- Почти 4 тысячи обращений поступило от нижегородцев в Роспотребнадзор. Это на 10% ниже, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщила Эльмира Горюнова. - Основная доля обращений касается сферы торговли. Почти половина всех этих обращений приходится на интернет-торговлю.

Вместе с тем в Нижегородской области снижается число жалоб на сферу туризма, сферу ЖКХ и медицинские услуги. Отчасти это связано с тем, что сезон отпусков еще только начинается – в том году он начался с 20 июля. А вот на платные юридические услуги нижегородцы наоборот стали жаловаться чаще.