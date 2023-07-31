Снаряд времен войны нашли возле поселка Пыра. ФОТО: Управление Росгвардии.

Возле поселка Пыра в Нижегородской области местные жители обнаружили снаряд времен войны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления войск национальной гвардии по Нижегородской области.

- На место происшествия сразу выехали сотрудники Росгвардии, которые обследовали и уничтожили боеприпас, найденный грибниками, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, это был 76-миллиметровый снаряд времен войны со следами коррозии. Боеприпас удалось вывезти на безопасное расстояние и уничтожить. Все это было сделано с соблюдением требований безопасности.

- Мы напоминаем, что при обнаружении подозрительных предметов необходимо сообщить о находках в правоохранительные органы, - рассказали в ведомстве. - Нельзя производить какие-либо самостоятельные манипуляции с обнаруженными предметами. В частности, их нельзя осматривать, прикасаться, поднимать и переносить.