Пять нижегородцев заразились дирофиляриозом с начала года Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пять жителей Нижегородской области заразились дирофиляриозом за первые шесть месяцев 2023 года. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, дирофиляриоз - это заболевание у кошек, собак, диких животных семейств, которое способно передаваться человеку. Переносчиками заболевания являются комары, которые кусают животных, а также человека. Наиболее распространённые места поражений паразита у человека под кожей или в слизистой оболочке. Как правило, у человека обнаруживают один паразит, который развивается в течение восьми-девяти месяцев.

Проявляется заболевание в виде слабости, головной боли, тошноты, повышения температуры тела, боли в участке нахождения паразита, у заболевшего отмечается ощущение его шевеления внутри. Для того, чтобы обнаружить заболевание – необходимо хирургическим путем изъять паразита.

Чтобы обезопасить себя от дирофиляриоза – необходимо предотвратить укус комаров, для этого нужно использовать москитные сетки, репелленты и защитную одежду. Кроме того, нужно проводить профилактическую дегельминтизацию домашних питомцев. Выявлять дирофилярии у собак и кошек с последующим их лечением.