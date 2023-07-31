Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 июля 2023 8:06

Вирус африканской чумы обнаружили у домашней свиньи в Семеновском районе

Это уже не первый очаг заболевания в 2023 году
Елизавета КОПЫЛОВА
Вирус африканской чумы обнаружили у домашней свиньи в Семеновском районе

Вирус африканской чумы обнаружили у домашней свиньи в Семеновском районе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирус африканской чумы свиньи обнаружили в Семеновском районе 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону и Марий Эл.

Согласно информации, специалисты провели исследования и обнаружили заболевание у домашней свиньи в деревне Шалдеж. В тот же день прошло заседание комиссии по охране от заноса заразных болезней животных, на котором обсудили введение карантина и проведение мероприятий, предотвращающих распространение заболевания.

Также владельцам домашних свиней теперь нужно соблюдать особые правила по содержанию животных. В частности, нельзя кормить свиней травой из лесов, также не кормить пищевыми отходами, а давать только проверенный корм. Кроме того, нужно проводить термическую обработку корма и оборудовать помещения для содержания животных дезинфицирующими ковриками.

Напомним, первый в 2023 году случай африканской чумы свиней был выявлен в Нижегородской области.