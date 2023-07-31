Вирус африканской чумы обнаружили у домашней свиньи в Семеновском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирус африканской чумы свиньи обнаружили в Семеновском районе 28 июля. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по региону и Марий Эл.

Согласно информации, специалисты провели исследования и обнаружили заболевание у домашней свиньи в деревне Шалдеж. В тот же день прошло заседание комиссии по охране от заноса заразных болезней животных, на котором обсудили введение карантина и проведение мероприятий, предотвращающих распространение заболевания.

Также владельцам домашних свиней теперь нужно соблюдать особые правила по содержанию животных. В частности, нельзя кормить свиней травой из лесов, также не кормить пищевыми отходами, а давать только проверенный корм. Кроме того, нужно проводить термическую обработку корма и оборудовать помещения для содержания животных дезинфицирующими ковриками.

Напомним, первый в 2023 году случай африканской чумы свиней был выявлен в Нижегородской области.