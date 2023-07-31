Два водителя погибли: «Газель» протаранила «Ивеко» в Володарском районе. Фото: УГИБДД по Нижегородской области.

Два водителя погибли в аварии с участием автомобиля «Ивеко» и «Газель» в Володарском районе. Об этом сообщило региональное УГИБДД.

Смертельное ДТП произошло 30 июля 21:11 на 341 км + 900 метров автотрассы Москва-Уфа. 46-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Ивеко», решил остановиться на обочине, где остановка была запрещена. 38-летний водитель «Газели» ехал в сторону Нижнего Новгорода и врезался в грузовик.

В результате ДТП скончались оба водителя, а двое пассажиров автомобиля «Ивеко» получили травмы и были доставлены в больницу скорой помощи в Дзержинске.

Напомним, автобус с туристами из Нижнего Новгорода, ехавший в Краснодарский край, попал в серьезное ДТП под Ростовом несколько дней назад.