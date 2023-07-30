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НовостиОбщество30 июля 2023 15:36

98 деревьев упали в Нижнем Новгороде из-за урагана

Сейчас все последствия уже устранены
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
98 деревьев упали в Нижнем Новгороде из-за урагана.

98 деревьев упали в Нижнем Новгороде из-за урагана.

Фото: Елизавета КОПЫЛОВА

В Нижнем Новгороде повалило ураганным ветром 98 деревьев. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев.

- По данным на 19:40 29 июля в Нижнем Новгороде упало 98 деревьев. Большинство из них убраны, оставшиеся – в работе, - рассказал накануне Юрий Шалабаев. - Ночью и весь завтрашний день ликвидация последствий ливня и урагана будет продолжена. Важно, чтобы рабочая неделя началась штатно.

По данным администрации, подготовка к ливню началась заранее. Основной упор был сделан на прочистку ливневок.

- К этому привлечены 30 бригад, работающих круглосуточно, - рассказал Юрий Шалабаев. - Техника будет выезжать на места, где в аномальные ливни скапливается вода.