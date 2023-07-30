Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды30 июля 2023 14:58

Фестиваль «Соло на закате» из-за ливней отменили в Нижнем Новгороде 30 июля

По прогнозу синоптиков, дождь и грозы возможны в течение всего воскресенья
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Фестиваль «Соло на закате» из-за ливней отменили в Нижнем Новгороде 30 июля. ФОТО: АНО "Центр 800"

Фестиваль «Соло на закате» из-за ливней отменили в Нижнем Новгороде 30 июля. ФОТО: АНО "Центр 800"

В Нижнем Новгороде 30 июля отменили фестиваль «Соло на закате». Это связано с погодными условиями – в течение всего дня синоптики прогнозируют ливни и грозы. Об этом сообщают организаторы.

- Отмена «Соло на закате» в воскресенье, - говорится в сообщении в группе фестиваля. - Синоптики передают грозу и ливни, поэтому сегодня концерты в рамках «Соло на закате» отменяются — согревайтесь дома и не болейте.

Напомним, накануне по Нижегородской области пронесся настоящий ураган, переломавший десятки деревьев и оставивший без света множество деревень. Полностью восстановить электроснабжение удалось только к полудню 30 июля. Между тем, ливни в регионе продолжились и сегодня.