Фестиваль «Соло на закате» из-за ливней отменили в Нижнем Новгороде 30 июля. ФОТО: АНО "Центр 800"

В Нижнем Новгороде 30 июля отменили фестиваль «Соло на закате». Это связано с погодными условиями – в течение всего дня синоптики прогнозируют ливни и грозы. Об этом сообщают организаторы.

- Отмена «Соло на закате» в воскресенье, - говорится в сообщении в группе фестиваля. - Синоптики передают грозу и ливни, поэтому сегодня концерты в рамках «Соло на закате» отменяются — согревайтесь дома и не болейте.

Напомним, накануне по Нижегородской области пронесся настоящий ураган, переломавший десятки деревьев и оставивший без света множество деревень. Полностью восстановить электроснабжение удалось только к полудню 30 июля. Между тем, ливни в регионе продолжились и сегодня.