Электроснабжение полностью восстановлено в Нижегородской области.

Электроснабжение полностью восстановлено в Нижегородской области после обрушившегося на регион урагана. Об этом сообщили в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго».

- К 12:00 восстановлено электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Все повреждения были спровоцированы прошедшей по региону грозой и ураганным ветром. Сейчас ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей.

Всего в восстановительных работах задействованы 49 бригад, состоящие из 222 энергетиков и 72 единиц спецтехники.

- Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме, - сообщили в компании. – В филиале был создан оперативный штаб, который постоянно отслеживает метеоусловия.

Напомним, накануне на Нижегородскую область обрушился ураганный ветер, залповый ливень и град. В результате десятки населенных пунктов остались без света.