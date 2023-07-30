Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июля 2023 14:05

Электроснабжение полностью восстановлено в Нижегородской области

В восстановительных работах задействованы 222 человека и 72 единицы техники
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Электроснабжение полностью восстановлено в Нижегородской области.

Электроснабжение полностью восстановлено в Нижегородской области.

Электроснабжение полностью восстановлено в Нижегородской области после обрушившегося на регион урагана. Об этом сообщили в филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Нижновэнерго».

- К 12:00 восстановлено электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей Нижегородской области, - говорится в сообщении. – Все повреждения были спровоцированы прошедшей по региону грозой и ураганным ветром. Сейчас ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей.

Всего в восстановительных работах задействованы 49 бригад, состоящие из 222 энергетиков и 72 единиц спецтехники.

- Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме, - сообщили в компании. – В филиале был создан оперативный штаб, который постоянно отслеживает метеоусловия.

Напомним, накануне на Нижегородскую область обрушился ураганный ветер, залповый ливень и град. В результате десятки населенных пунктов остались без света.