К 12.00 мск восстановлено электроснабжение пострадавших от непогоды потребителей Нижегородской области в основной сети 6-10 кВ.

Электроснабжение потребителей Нижегородской области, нарушенное из-за непогоды, восстановлено к 12.00 мск 30 июля 2023 года. Все повреждения в основной сети 6-10 кВ, спровоцированные прошедшими по территории Нижегородской области грозой и ветром с порывами до 20 м/с, устранены. В настоящее время ведутся работы по индивидуальным заявкам потребителей по сети 0,4 кВ, энергетики отрабатывают их в оперативном порядке.

В восстановительных мероприятиях задействовано 49 бригад филиала «Нижновэнерго»: 222 энергетиков и 72 единиц спецтехники.

Электроснабжение социально значимых объектов осуществляется в штатном режиме.

Энергетики находятся в постоянном взаимодействии с региональным управлением МЧС РФ, ЕДДС, органами исполнительной власти области и муниципалитетов. В филиале работает оперативный Штаб,ведется постоянный мониторинг метеоусловий.

Сообщить о нарушении электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра компании «Россети» 8-800-220-0-220.