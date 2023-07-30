Демографическую политику обсудили на заседании Регсовета Нижегородской области.
Фото: Кирилл Мартынов
Вопросы демографической политики обсудили на заседании Регионального совета Нижегородской области по инициативе губернатора Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Участники заседания работали в группах по обсуждению разных тем: улучшение рождаемости, сокращение смертности, пропаганда семейных ценностей и создание благоприятной экономической и социальной среды.
– Хотелось бы отметить в целом эффективность этого института. Это главы округов и члены правительства, которые работают вместе в рабочих группах в формате «мозгового штурма», – сказал Глеб Никитин. – Надеюсь, что, в конечном итоге, мы выйдем с набором конкретных мер, которые должны изменить ситуацию.
Так, глава администрации Большеболдинского района Алла Морозова заявила, что акценты в работе должны быть направлены на то, чтобы каждый стремился создать семью и по возможности родить детей.
Глава администрации Городецкого района Александр Мудров добавил, что финансовая поддержка многодетных семей также важна.
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