В Нижегородской области развернут мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии

В Борском районе Нижегородской области силами филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» развернут мобильный пункт работы с потребителями электроэнергии.

Там можно получить оперативную информацию по планируемым срокам восстановления электроснабжения, а также оставить обращение по другим вопросам, связанным с электроснабжением.

Мобильный пункт расположен по адресу: Борский район, посёлок Каликино, Центральная площадь.

Все вопросы и заявки в оперативном порядке обрабатываются специалистами филиала «Нижновэнерго». Пункт будет работать до полного восстановления электроснабжения потребителей, пострадавших от непогоды.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными: при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а информировать энергокомпанию или отделение МЧС.

«Нижновэнерго» напоминает, что сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра компании«Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).